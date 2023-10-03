В Киргизии заявили о планах завершить делимитацию границы с Таджикистаном

Глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что будет принято "окончательное решение о завершении определения всех государственных границ"

БИШКЕК, 3 октября. /ТАСС/. Киргизия и Таджикистан в ближайшее время намерены завершить процесс делимитации общего участка границы. Об этом заявил зампред киргизского правительства, глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, комментируя состоявшиеся переговоры между правительственными делегациями двух государств.

"В скором времени мы примем окончательное решение о завершении определения всех государственных границ", - сказал он.

По его словам, в ходе заседания правительственных делегаций был подписан документ, который позволит сторонам "решить все пограничные вопросы".

Встреча представителей Киргизии и Таджикистана по вопросу делимитации границ состоялась 2 октября в киргизском областном центре Баткен. Киргизскую сторону на переговорах возглавлял Ташиев, таджикскую - председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами около двух третей линии прохождения рубежа, остальные участки считаются спорными. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Последний из них произошел в начале осени 2022 года, с киргизской стороны во время столкновений тогда погибли более 60 человек.