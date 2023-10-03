Замглавы оборонного ведомства Тайваня призвал США ускорить поставки оружия

Сюй Яньпу также указал на необходимость сотрудничества в сфере ВПК

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня в ходе двусторонней конференции по безопасности с США призвало Вашингтон ускорить поставки вооружений на остров. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Заместитель главы ведомства Сюй Яньпу в ходе закрытой встречи попросил власти США предоставить полный цикл управления такими поставками, включая процессы рассмотрения таких заявок, надзора за их реализацией, производством вооружения и передачей Тайваню.

Он также указал на необходимость сотрудничества в сфере ВПК, чтобы позволить тайваньским компаниям и подрядчикам производить отдельные виды военной продукции и обслуживать технику, приобретенную в США.

В ходе своего выступления замглавы оборонного ведомства поблагодарил администрацию Джо Байдена за одобрение 11 сделок о продаже оружия, а также предоставления пакета военной помощи стоимостью $345 млн по механизму Presidential Drawdown Authority. По его словам, Тайбэй и Вашингтон осознают необходимость ускорить поставки оружия на фоне конфликта на Украине.

США и Тайвань проводят двустороннюю конференцию по сотрудничеству в сфере безопасности, обороны и военной промышленности с 1 по 3 октября в городе Уильямсберг (штат Вирджиния). Согласно программе конференции, около 200 представителей обеих сторон обсудят угрозы безопасности острова, двусторонние механизмы диалога, сотрудничество в военно-промышленной сфере, информационные операции и кибербезопасность, а также проблемы критической инфраструктуры Тайваня, в том числе в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах. Тайваньская делегация также проведет встречи с дипломатами 15 европейских стран.

Статус Тайваня

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.