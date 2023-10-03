СМИ: Байден созвонится с лидерами стран G7 и обсудит вопрос помощи Украине

Один из европейских дипломатов сказал порталу Axios, что команда президента США таким образом намерена сообщить, что она работает над соглашением с Конгрессом о продолжении финансирования военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в режиме конференц-связи поговорит с лидерами стран Группы семи (G7) и другими европейскими союзниками, американский лидер заверит коллег в продолжении помощи Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным интернет-издания, во вторник Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен совершат звонки коллегам в Европе. Один из европейских дипломатов сказал порталу, что команда Байдена таким образом намерена сообщить, что она работает над соглашением с Конгрессом о продолжении финансирования военной помощи Украине. Также американская администрация надеется "снять опасения", что политическое противостояние внутри США может помочь России в ходе конфликта.

В воскресенье и в понедельник, отмечает портал, представители администрации Байдена различных уровней беседовали со своими коллегами в Европе странах НАТО и убеждали их, что Киев будет и дальше получать поддержку.

Конгресс США принял, а Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона.

Байден заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода.