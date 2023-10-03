США и Тайвань обсуждают новую стратегию обороны острова

Как сообщила газета "Тайбэй шибао", новую стратегию можно сравнить с "возведением забора вокруг двора своего дома"

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Представители военных кругов США и Тайваня в настоящее время обсуждают принятие новой стратегии обороны острова в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе. Об этом сообщила тайваньская газета "Тайбэй шибао".

Как указал источник издания, в основе прошлой стратегии лежала концепция ассиметричной обороны и "принцип дикобраза", которые предусматривали насыщение острова такими системами вооружений, которые бы значительно повысили вероятные потери материкового Китая в случае гипотетического конфликта в Тайваньском проливе и заставили бы Пекин отказаться от таких планов.

Собеседник издания указал, что эта стратегия была признана недостаточно эффективной. Он отметил, что новую стратегию можно сравнить с "возведением забора вокруг двора своего дома". "Подход дикобраза позволил бы противнику войти в наш двор еще до того, как мы предпримем какие-либо действия, что значительно сокращает пространство и время для реакции", - приводит его слова газета.

Кроме того, указал источник "Тайбэй шибао", вероятным ответом материкового Китая на прежнюю тактику со стороны острова станет организация блокады Тайваня, чтобы лишить его ресурсов. По этой причине новая стратегия обороны предусматривает строительство средних и больших кораблей, чтобы держать противника вне акватории Тайваня. "Если силы ВМС Народно-освободительной армии Китая приблизятся к Тайваню, то мы не сможем одолеть их небольшими кораблями, поэтому нам нужен более масштабный флот средних и больших кораблей", - добавил он.

Как отметил собеседник газеты, концепция ассиметричной обороны была разработана США на основе опыта вооруженных конфликтов с участием Израиля, однако она не совсем подходит для Тайваня, так как в его случае боевые действия будут проходить в основном на море. По этой причине программа Тайваня по строительству подводных лодок приобретает особое значение и является "важным результатом консенсуса" между Тайбэем и Вашингтоном.

28 сентября в городе Гаосюн прошла церемония спуска на воду первой подводной лодки Тайваня собственного производства "Хайкунь". Как ожидается, в октябре начнутся швартовные испытания субмарины, а затем - ходовые. Она должна быть передана в состав ВМС острова к концу 2024 года. В общей сложности программа предусматривает строительство до восьми подлодок этого проекта.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.