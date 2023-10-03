В Испании не подтверждают, посетит ли Зеленский европейский саммит в Гранаде

Мероприятие состоится 5 октября

МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Власти Испании пока не могут подтвердить, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 5 октября в Гранаде. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Конечно, президент Зеленский приглашен на [саммит] Европейского политического сообщества, как и остальные президенты государств - членов [объединения]", - отметил дипломат в интервью телекомпании TVE. Альбарес заверил, что со стороны украинского лидера "есть желание" посетить встречу, но "его передвижения не так просты".

5 октября в рамках председательства Испании в Совете ЕС в Гранаде пройдет третий саммит Европейского политического сообщества. На следующий день в этом же городе состоится неформальная встреча глав государств и правительств Евросоюза.