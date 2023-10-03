Польский концерн передал Украине четыре отремонтированных танка Leopard 2А4

По данным портала onet.pl, всего Киев получил 40 таких танков, которые поступили в распоряжение 33-й механизированной бригады ВСУ

ТАСС, 3 октября. Польский государственный оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) передал ВСУ 4 танка Leopard 2А4, отремонтированных на военном заводе "Бумар-Лабенды" в Гливице неподалеку от Кракова. Точное число отремонтированных боевых машин впервые назвал польский интернет-портал onet.pl.

"По крайней мере четыре очередных [танка] Leopard 2A4 получили [на Украине] небольшие или умеренные повреждения, - пишет портал. - Они поехали в Гливице для тщательного ремонта".

Ссылаясь на независимых военных аналитиков, onet.pl сообщает, что в ходе боевых действий еще "три Leopard 2A4 полностью сгорели после подрыва на мине или поражения артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами или дронами" и восстановлению не подлежат.

По данным портала, всего Украина получила 40 танков Leopard 2A4, которые поступили в распоряжение 33-й механизированной бригады ВСУ.

В понедельник PGZ сообщил только о факте передачи Украине отремонтированных танков, не называя их число.