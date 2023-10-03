На севере Украины увеличат количество мобильных групп ПВО

По словам командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева, это необходимо в том числе в целях защиты энергетических объектов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Украина хочет повысить эффективность системы противовоздушной обороны на севере страны за счет увеличения количества мобильных огневых групп. Об этом заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"В северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп. Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Наева, количество мобильных групп увеличат в том числе в целях защиты энергетических объектов.

На севере и северо-западе Украина граничит с Белоруссией, протяженность общей границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной. Тем не менее украинские подразделения создают рвы и заграждения, а также ведут наблюдение при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ноябре прошлого года украинские власти сообщили, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области. В июле этого года Наев заявлял о планах еще больше укрепить позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях.