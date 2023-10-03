Посол Венесуэлы в РФ заявил, что у венесуэльского и русского народов много общего

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отметил, что Москву и Каракас объединяет то, что страны никому не позволяют доминировать над собой

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россию и Венесуэлу объединяет то, что они не позволяют никому доминировать над ними и всегда были против колониализма. Об этом заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на первом Российско-венесуэльском молодежном форуме.

Как отметил дипломат, у венесуэльского и русского народов много общего. "Первое, мы являемся непокорным народом, это сформировалось тысячи лет назад. Мы всегда боролись против колониализма, мы сохранили свой язык. Россия никогда не была ничьей колонией. Россия и Венесуэла всегда поддерживали друг друга. У нас очень сильное союзничество в сфере политики, в сфере экономики и в остальных сферах", - подчеркнул посол.

"Мы никому не позволяем над нами доминировать, ни одной империи, мы никому не позволяем нарушать наши границы", - сказал Веласкес.