Спецназ Судана обвинил ВС страны в нанесении удара по посольству Эфиопии в Хартуме

По данным Сил быстрого реагирования, зданию дипмиссии нанесен значительный ущерб

ТАСС, 3 октября. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана обвинили суданскую армию в обстреле посольства Эфиопии в Хартуме. Об этом говорится в заявлении спецназа, опубликованном на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Сегодня утром, во вторник, 3 октября, подразделения аль-Бурхана (имеется в виду армия Судана - прим. ТАСС) и остатки террористического режима подвергли бомбардировке посольство Эфиопии в районе Аль-Амарат в Хартуме и нанесли зданию дипмиссии значительный ущерб", - говорится в сообщении.