Главы стран Объединенных экспедиционных сил обсудят на Готланде связи с НАТО

В ходе встречи лидеры, в частности, обсудят ситуацию на Украине

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Встреча с участием глав государств и правительств стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) пройдет на острове Готланд 13 октября. Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.

В ходе встречи лидеры обсудят ситуацию на Украине, "а также то, как страны могут вместе продолжать укреплять сотрудничество с НАТО и развивать свою способность противостоять гибридным угрозам". "Встреча станет важной возможностью обсудить общие проблемы, укрепить связи друг с другом и создать хорошие условия для совместных усилий", - говорится в сообщении.

JEF - это оборонное сотрудничество между десятью странами Северной Европы: Великобританией, Данией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Финляндией, Швецией и Эстонией. Оно "направлено на укрепление способности действовать совместно и является основой для сил быстрого реагирования, которые должны быть в состоянии вмешиваться в кризисы в Северной Европе. Кроме того, это сотрудничество дополняет НАТО и при необходимости может поддерживать другие международные проекты".

В пресс-релизе также подчеркивается, что "встреча проводится на острове Готланд, который играет центральную военно-стратегическую роль в защите Балтийского моря".