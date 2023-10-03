3 октября, 09:33

НАТО намерена вкладывать "огромные средства" в развитие систем ПВО в ближайшие 10 лет

Это необходимо для нанесения "глубоких точных ударов по России", отметил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Страны НАТО будут вкладывать в ближайшие 10 лет "огромные средства" в развитие систем противовоздушной обороны (ПВО) и систем для глубинных ударов по России. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, который транслируется в режиме онлайн.

"Интегрированная ПВО - это часть военных возможностей, которые нам нужны. В течение длительного времени мы считали, что нам не нужно так много ПВО. Поэтому в течение ближайших 10 лет мы увидим огромные инвестиции в системы ПВО. И это не только ракетные системы, это сенсоры, системы слежения, обнаружения и предупреждения, это базы для развертывания и хранения, это боеприпасы", - заявил он.

"Также речь идет о системах, которые позволят наносить глубокие точные удары по России, чтобы уничтожить то, чем они стреляют. С [системами] ПВО можно ждать, когда ракеты прилетят к вам, как это происходит на Украине, но прилетают не только ракеты, но и беспилотники. А можно уничтожать то, чем они стреляют. И это решит проблему, поскольку им будет нечем стрелять. Нам предстоит развивать обе системы. Это не вопрос года - это проект на 5-10 лет", - подчеркнул Бауэр. 

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