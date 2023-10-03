3 октября, 09:36

На Украине заявили о конфискации продукции "Роствертола" почти на $5,5 млн

По данным СБУ, речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для ростовской компании по контракту от 2011 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о конфискации продукции российского оборонного предприятия "Роствертол" почти на $5,5 млн.

"По материалам Службы безопасности Украины Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в пользу Украины продукции российского предприятия ПАО "Роствертол". <...> Общая стоимость изъятой продукции составляет почти $5,5 млн", - говорится в заявлении в Telegram-канале СБУ.

По данным ведомства, речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для ростовской компании по контракту от 2011 года.

В заявлении также указано, что СБУ инициирует передачу технологий конфискованной продукции "Роствертола" для производства вооружений для украинской армии. 

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