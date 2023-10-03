Полковник США в отставке считает, что ВСУ не дают военным сгруппироваться, опасаясь мятежа

По словам Дугласа Макгрегора, причиной этого стало недоверие военных по отношению к своему руководству, которое посылает их на смерть

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается мятежа среди военных, поэтому не дает им возможности собираться в большие группы. Такую оценку высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Они (руководство ВСУ - прим. ТАСС) сокращают группы военных до трех-четырех человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовывать бунт", - сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он также подчеркнул, что причиной этого стало недоверие военных по отношению к своему руководству, которое посылает их на смерть. "Это ужасная ситуация. Людей просто кидают в так называемую мясорубку <...>. Я думаю, что такая ситуация продолжится, а может, даже ухудшится", - добавил полковник.

Ранее публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что украинские войска столкнулись с тяжелейшими потерями в ходе контрнаступления и фактически были вынуждены отменить его.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.