FT: отсутствие понимания между Шольцем и Макроном тормозит принятие решений в ЕС

Как сообщило издание, напряженность в отношениях между Берлином и Парижем наблюдается уже больше года

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Отсутствие взаимопонимания между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном приводит к задержкам в решении многих вопросов в ЕС, в том числе финансирования Украины. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам ряда официальных лиц из различных стран ЕС, отсутствие консенсуса во франко-германском тандеме, который является направляющей силой в процессе принятия решений в институтах Евросоюза, приводит к задержкам в решении многих вопросов, начиная с финансирования Украины и заканчивая контролем над национальными бюджетами. Это в значительной степени обусловлено "отсутствием личной химии между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном", уточняет издание. По словам одного из собеседников газеты, они "просто не ладят друг с другом".

По данным Financial Times, напряженность в отношениях между Берлином и Парижем наблюдается уже больше года. Проблемы, по оценкам издания, связаны с существенными политическими разногласиями между странами, а также раздробленностью коалиционного правительства в Германии, что затрудняет Шольцу определение четкого курса по таким вопросам, как энергетика. По словам представителя консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахмана, оба лидера сталкиваются "с серьезными внутренними проблемами", а "двусторонние институциональные связи" между Берлином и Парижем "довольно напряженные", что осложняет "продуктивное взаимодействие" тандема на уровне ЕС.

Охлаждение в отношениях Германии и Франции обусловлено разногласиями по ряду ключевых вопросов, в первую очередь в сфере энергетики и обороны. Президент Макрон 28 августа обвинил руководство ФРГ в том, что оно тормозит развитие атомной энергетики по всей Европе. По его словам, отказ Берлина от данного вида топлива стал исторической ошибкой. Макрон также выразил недовольство усложнением регулирования рынка водородной энергетики внутри Евросоюза.

Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных и промышленных кругах информировала 4 сентября, что запущенный шесть лет назад проект разрабатываемого Германией совместно с Францией нового танка, который должен выйти на рынок в 2035 году, находится на грани провала. Новый танк MGCS (Main Ground Combat System), как предполагалось, призван заменить и значительно превосходить по боевым характеристикам немецкий Leopard 2 и французский Leclerc. Как пишет издание, успех реализации планов все больше вызывает сомнения, поскольку участвующие в проекте компании конкурируют друг с другом, а правительства преследуют различные стратегии.