СМИ: полиция Дели провела рейды в домах журналистов

Агентство ANI сообщило, что обыски проводились с целью проверки источников финансирования интернет-портала

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Полиция Национального столичного региона Дели провела обыски в домах журналистов новостного портала NewsClick по подозрению в незаконном иностранном финансировании. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его данным, полиция Дели инициировала дело о предполагаемом нарушении антитеррористического законодательства после публикации в газете New York Times о том, что издание получало финансирование от американского предпринимателя Невилла Рой Сингхэма якобы с целью продвижения официальной позиции КНР в Индии.

По сообщению агентства ANI, обыски проводились с целью проверки источников финансирования интернет-портала. "Если кто-то совершил что-то противоправное, правоохранительные органы могут проводить расследование в соответствии с установленными правилами", - прокомментировал обыски министр информации и телерадиовещания Индии Анураг Сингх Тхакур. Ранее он заявлял, что сотрудники NewsClick подозреваются в распространении "китайской пропаганды".

Обыски проводились в десятках различных мест в столичном регионе, пока никто из сотрудников портала не задержан, но некоторых журналистов доставили в полицейские участки. Сами сотрудники издания сообщают в социальных сетях, что у них изъявили оборудование, в том числе ноутбуки.

Расследования вокруг NewsClick

Портал уже привлекал внимание правоохранительных органов ранее. В 2021 году против издания было начато дело из-за возможных налоговых нарушений, оно рассматривается в суде. Кроме того, отдел полиции Дели по экономическим преступлениям в 2021 году инициировал расследование также из-за вопросов финансирования, новые обыски в том числе являются продолжением этого расследования, уточняет телеканал.

После публикации New York Times в августе основатель и главный редактор NewsClick Прабир Пуркаястха заявлял, что выдвинутые в ней обвинения не являются новыми и что издание ответит на них в рамках судебного разбирательства.

В журналистском союзе Press Club of India выразили обеспокоенность обысками. "Мы крайне обеспокоены многочисленными рейдами, проведенными в домах журналистов и авторов, связанных с NewsClick. Мы следим за ситуацией и опубликуем подробное заявление", - заявили в объединении.