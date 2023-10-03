СМИ: в ФРГ нашли несостыковки в словах Шольца о махинациях банка Warburg

Канцлер Германии неоднократно опровергал, что был каким-либо образом осведомлен о незаконных действиях финучреждения

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Кельна заметила "несостыковки в высказываниях" канцлера ФРГ Олафа Шольца по делу о налоговых махинациях со стороны гамбургского банка Warburg в 2016 году. Об этом сообщил журнал Stern со ссылкой на собственные источники.

Сам Шольц неоднократно опровергал, что был каким-либо образом осведомлен о незаконных действиях финучреждения. В конце прошлого года прокуратура отказалась от начала следствия в отношении нынешнего канцлера.

Речь идет о продолжающемся уже несколько лет расследовании скандала вокруг банка Warburg в Гамбурге, через который мошенники в 2016 году возвращали налоговые выплаты и избегали проверки со стороны фискальных органов. Обербургомистром Гамбурга в тот период был Олаф Шольц.

Ранее Шольц утверждал, что не припоминает, встречался ли когда-либо с тогдашним руководителем Warburg Кристианом Олеариусом. Теперь же, как пишет Stern, прокуратура ознакомилась с дневниками банкира и допустила, что такая встреча, вопреки заявлениям Шольца, все же могла иметь место. В чем конкретно заключаются "несостыковки", в материале не уточняется.

"Бросается в глаза частое упоминание [со стороны Шольца] о пробелах в памяти, - приводит журнал выдержки из материалов расследования. - Также трудно понять, почему, несмотря на важное и резонансное дело, почти не было никакой коммуникации или пометок в реестрах".

Материалы прокуратуры на 20 страницах поступили в конце июля адвокату Шольца, отмечается в публикации.