Литва примет решение о Конвенции по кассетным боеприпасам с опорой на мнение экспертов

Как отметил советник президента Кестутис Будрис, ответов на критические вопросы о том, что "мы хотим приобретать сами или вместе с союзниками, чего хотим достичь в сфере обороны, пока нет"

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Власти Литвы примут решение насчет выхода страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, основываясь на всесторонних экспертных выводах. Об этом заявил советник президента балтийской республики Кестутис Будрис.

"Ответов на критические вопросы о том, что мы хотим приобретать сами или вместе с союзниками, чего хотим достичь в сфере обороны, пока нет, - сказал он в эфире радиостанции Žinių radijas. - Экспертное сообщество пока не может сказать, где мы находимся. Ожидаем выводов".

По словам советника, государственный совет обороны, в который входят президент, премьер, спикер Сейма, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, министр обороны и командующий армией, обсудит этот вопрос после получения выводов экспертов. "Члены госсовета не раз отмечали, что вопрос будет обсуждаться после экспертных оценок", - отметил Будрис.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются на площади, равной футбольному полю. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, запрещает их использование. К документу к настоящему времени присоединились 111 стран (Вильнюс сделал это в 2011 году), еще 12 подписали его, но пока не ратифицировали.