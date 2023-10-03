Эксперт: Россия "приняла жесткие меры" против Украины из-за угрозы расширения НАТО

По мнению обозревателя журнала Foreign Policy и профессора Гарвардского университета Стивена Уолта, договоренности США со многими менее сильными государствами строятся по типу протектората

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Стремление США расширить зону своего влияния за счет "слабых и уязвимых" стран-партнеров и продвижение НАТО на Восток вынудили Россию "принять жесткие меры" против Украины. Такое мнение выразил обозреватель журнала Foreign Policy и профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

Как пишет обозреватель, нередко Соединенные Штаты соглашались защищать страны, которые сами ничем не могли помочь Вашингтону. Так, в 2015 году в сфере США влияния было около 70 государств с населением более 2 млрд человек. Это приводило к тому, что страны, не входящие в "блок" США, чувствовали себя "менее защищенными" и были вынуждены "реагировать решительным образом", считает Уолт. "Бесконечное расширение НАТО вызывало тревогу у представителей российской элиты в сфере национальной безопасности и в конечном счете вынудило Москву принять более жесткие меры, чтобы остановить дрейф Украины в сторону Запада", - пишет обозреватель.

По его мнению, договоренности США со многими менее сильными государствами строятся по типу протектората. В результате долгосрочные обязательства между странами - партнерами США, в том числе входящими в Североатлантический альянс, становятся менее эффективными. "Способность партнеров достигать заявленных целей ставится под угрозу", - полагает Уолт.

Союзники Вашингтона, уверенные в том, что США придут им на помощь, нередко склонны идти на риск, который может втянуть Соединенные Штаты в ненужный конфликт, считает обозреватель. "Даже незначительное расширение "зонтика безопасности" США сегодня может обернуться нерушимым и твердым обязательством завтра", - отмечает Уолт, призывая американское руководство "тщательно обдумывать", стоит ли любое новое обещание того, во что оно может превратиться в будущем. "Выписывать чеки, полагая, что они никогда не будут обналичены, - это верный способ остаться без гроша в кармане", - заключает автор.