В правительстве Польши считают, что связи Варшавы и Киева могут ждать трудные месяцы

Пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер заявил, что это не будет означать, что отношения станут плохими

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. В отношениях между Польшей и Украиной могут наступить более трудные месяцы, но это не будет означать, что отношения двух стран станут плохими. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Polsat пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"У Украины свои экономические интересы, хотя бы в области сельского хозяйства, мы же представляем польское правительство, поэтому силою обстоятельств [дело] дойдет до разницы мнений, - сказал он. - Могут наступить более трудные месяцы, но это не означает, что отношения между Польшей и Украиной станут плохими".

Мюллер отметил при этом, что Польша не будет "поддерживать ожидания Украины", связанные с ее интересами в области сельского хозяйства.

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими заявлениями, переходящими в угрозы. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша в числе некоторых стран приняла меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Киева, который обсуждает бюджет на 2024 год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, а Варшава напомнила, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через польскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о готовности расширить список запрещенных к ввозу товаров с Украины, если ее власти продолжат накалять обстановку.