Киев разработает единый план реформ до 2027 года с учетом рекомендаций партнеров

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот план реформ станет частью будущей украинской доктрины

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Украины начинает работу над единым планом реформ до 2027 года, который включит рекомендации партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

"Сегодня мы запускаем работу над единым планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединим инициативы партнеров и другие предложения. План охватит все сферы, которые влияют на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами и гражданским обществом", - сказал Шмыгаль на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале. По словам премьера, этот план реформ станет частью будущей украинской доктрины.

Шмыгаль добавил, что Киев получил от партнеров несколько документов с предложениями реформ, включая семь рекомендаций ЕС и перечень структурных маяков МВФ. Он также рассказал, что по инициативе президента Украины Владимира Зеленского была разработана концепция "усиления стойкости демократии", документ уже передали партнерам.

Западные союзники Киева ставят вопрос интеграции Украины в ЕС, а также получение финансовой помощи в зависимость от реализации в стране комплекса реформ. В последнее время эта увязка стала жестче, а западные политики открыто говорят о необходимости форсирования реформ. В частности, новый посол ЕС в Киеве Катарина Матернова назвала одной из задач на этой должности помощь Украине в реформах, которые страна должна провести для интеграции в ЕС.

В последнее время серьезный резонанс в украинском обществе вызвала публикация направленного Киеву Белым домом письма со списком "приоритетных рекомендованных" мер. В частности, депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это проявлением подхода "деньги в обмен на реформы". В Киеве признают, что не смогут обойтись без финансовой и военной помощи Запада.

При этом часть аналитиков полагают, что власти Украины попробуют игнорировать или имитировать выполнение большинства рекомендаций, рассчитывая, что Запад не решится на резкие "дисциплинарные меры". В свою очередь украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отмечает, что выполнение "рекомендаций" Запада фактически приведет к демонтажу остатков украинского суверенитета и государственности.