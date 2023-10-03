На Украине сократилось количество дел в реестре коррупционеров во время закрытого доступа

Аналитическая платформа "Опендатабот" отметила, что за за последние полтора года туда было занесено в 1,6 раза меньше дел, чем за весь 2021 год

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Количество дел, добавленных в реестр коррупционеров Украины, значительно сократилось, пока доступ к нему был закрыт. Как отмечается в статье на аналитической платформе "Опендатабот", за последние полтора года туда было занесено в 1,6 раза меньше дел, чем за весь 2021 год.

"Пиковым и наиболее плодотворным на коррупционеров стал 2021 год. Тогда количество дел в реестре достигло рекордных 6 850 нарушений. Это в 1,6 раза больше, чем их количество за полтора года [конфликта на Украине]", - говорится в статье, авторы которой уточняют, что за весь 2022 год перечень пополнился 2 585 делами, а за девять месяцев 2023 года прибавилось 1 586 нарушений.

Всего на данный момент в реестре находится 44,7 тыс. дел. Эксперты отмечают, что наибольшее количество фигурантов - 21,5 тыс. человек - внесено в реестр коррупционеров из-за "нарушения требований финансового контроля", из них 84% - это несвоевременно предоставившие декларации о доходах граждане. Следующими по распространенности причинами внесения в реестр являются "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов" и "взяточничество", по этим причинам в реестр внесено 4 663 человека и 4 606 человек соответственно.

Согласно данным, приведенным в статье, чаще всего коррупционеров штрафуют - такое наказание применено почти в 34 тыс. случаев (86%). При этом эксперты указывают, что в 56% случаев размер штрафа составляет всего $23. Среди занесенных в реестр коррупционеров лишь немногим более 3 тыс. человек были приговорены к тюремному заключению, в 1,3 тыс. случаев у виновных конфисковали имущество. "Стоит отметить, что наиболее распространенная практика наказаний - комбинирование нескольких видов ответственности. В частности, речь идет о наложении штрафа и конфискации или же штрафе и лишении права занимать определенные должности", - отмечают авторы статьи.

"Реестр коррупционеров и его наполнение сейчас, к сожалению, не являются реальным показателем борьбы с коррупцией в стране. Скорее, это наложение вероятности "попался" - "не попался" на "договорился" - "не договорился", - выразил мнение основатель платформы "Опендатабот" Алексей Иванкин.

4 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) восстановило доступ к реестру коррупционеров, закрытому вскоре после начала специальной военной операции. В ведомстве пояснили, что Минобороны в ответ на соответствующий запрос сообщило об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру при условии, что в нем не будут отражаться сведения о месте работы и должности на момент совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. НАПК администрирует единый государственный реестр коррупционеров с февраля 2019 года. Там содержатся сведения обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

О попытках борьбы с коррупцией

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины преподносятся как "борьба с коррупцией", но это лишь показательные акции, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. В понедельник газета Politico со ссылкой на правительственный документ, оказавшийся в ее распоряжении, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена серьезно обеспокоена уровнем коррупции на Украине, из-за которой западные страны могут отказаться от предоставления Киеву помощи.

Ранее обе палаты парламента одобрили, а Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает пункт о предоставлении помощи Украине. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Вашингтон уже предупредил Киев о необходимости в предстоящие 45 дней, когда пройдет согласование бюджета США на следующий год, исключить любые коррупционные скандалы на Украине. По его словам, речь об этом шла в ходе недавнего визита украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в США.