СМИ: правозащитники обвинили индонезийские госкомпании в продаже оружия Мьянме

Если расследование подтвердит это предположение, компании окажутся причастными к серьезным нарушениям прав человека в стране, сообщили активисты

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Правозащитные организации Мьянмы подали официальную жалобу в национальную комиссию по правам человека Индонезии, обвиняя трех государственных производителей оружия в незаконных поставках техники и снаряжения в страну. Об этом в понедельник сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на попавшую в ее распоряжение копию документа.

"Тот факт, что оборонное снаряжение активно поставлялось после кампании геноцида [народности] рохинджа и государственного переворота 2021 года, вызывает серьезную озабоченность и ставит под сомнение готовность правительства Индонезии выполнять свои обязательства в рамках обеспечения международного права в области защиты прав человека, а также гуманитарного права. Комиссия по правам человека Индонезии уполномочена провести расследование, и я настоятельно призываю ее сделать это", - приводит издание обращение представителей Проекта подотчетности Мьянмы (MAP) и Организации по правам человека Чин (CHRO), а также бывшего генеральный прокурора страны Марзуки Дарусмана. Согласно данным правозащитников поставки оружия осуществляли государственная компания PT Pindad, судостроительная PT PAL Indonesia и авиастроительная PT Dirgantara Indonesia.

Как отмечает издание, компании обвиняются в продаже "пистолетов, штурмовых винтовок, боеприпасов, боевых машин и другого оборудования военным Мьянмы в течение последнего десятилетия". Если расследование подтвердит выводы правозащитников, то оружейные компании окажутся причастными к серьезным нарушениям прав человека в Мьянме и должны будут немедленно прекратить поставки, указывают активисты.

Военное командование Мьянмы 1 февраля 2021 года сместило гражданское правительство на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. При этом заявили о масштабных фальсификациях на всеобщих парламентских выборах в ноябре 2020 года, на которых победила Национальная лига за демократию, фактически находившаяся у власти до переворота. Лидера этой партии 77-летнюю Ауну Сан Су Чжи после смещения гражданского правительства отправили под домашний арест, а затем в тюрьму. Сейчас ее в общей сложности приговорили к 33 годам заключения по 19 делам. После прихода военных к власти в Мьянме не прекращаются выступления против смещения гражданского правительства, которые в последнее время выливаются в диверсионные вылазки со стороны оппозиционных формирований. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме убили более 3 тыс. человек, почти 20 тыс. задержали.