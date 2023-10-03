Парламент Таджикистана одобрил соглашение с РФ о порядке возвращения мигрантов

Документ направили в верхнюю палату парламента

ДУШАНБЕ, 3 октября. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила на заседании соглашение с Россией о реадмиссии, которое регулирует порядок возвращения на родину граждан республики, находящихся в России с нарушениями закона, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

"На заседании рассмотрены и одобрены соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Российской Федерации о реадмиссии и исполнительный протокол о реализации соглашения", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службу отметили, что документ направлен в верхнюю палату парламента. По информации в банке данных правовой информации республики, соглашение о реадмиссии было одобрено правительством Таджикистана в конце июня и передано на ратификацию в парламент. Согласно проекту постановления нижней палаты парламента, на ратификацию были переданы как само соглашение от 2021 года, так и исполнительный протокол к нему от 2022 года.

На необходимость подписания соглашения об обязательстве Таджикистана возвращать мигрантов, нарушивших законы в России, в 2019 году указывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Издание Asia-Plus ранее отмечало, что в случае, если мигрант из Таджикистана в России нарушал закон, и суд принимал решение о его выдворении, то приобретать билет и возвращаться на родину ему приходилось за свой счет. При отсутствии средств он мог длительное время находиться в специальном центре для содержания иностранцев, ожидая выезда.