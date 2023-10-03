Французские депутаты анонсировали законопроект по борьбе с постельными клопами

В частности, законопроект должен предложить решение для оплаты дезинсекции, особенно в социальном жилье, где живут малообеспеченные граждане

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции намерены представить на обсуждение в декабре законопроект, посвященный борьбе с распространением постельных клопов. Об этом сообщил парламентский телеканал LCP.

Инициатива исходит от центристского блока, состоящего из пропрезидентской фракции "Ренессанс", а также фракций Демократического движения и партии "Горизонты", которую возглавляет экс-премьер республики Эдуар Филипп. Как заявил депутат от партии "Ренессанс" Брюно Стюдер, приоритетным направлением законопроекта станет оценка масштаба феномена, в том числе за счет обязательного уведомления властей компаниями, специализирующимися на борьбе с насекомыми. Также законопроект должен предложить решение для оплаты дезинсекции, особенно в социальном жилье, где живут малообеспеченные граждане.

"Это настоящая проблема общественного здравоохранения, с которой сталкиваются тысячи сограждан, переживающих ад", - заявил глава фракции "Ренессанс" в Нацсобрании Сильвен Майяр.

Проблема постельных клопов вышла на первый план медиапространства Франции несколько дней назад, когда первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар на прошлой неделе призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". Таким образом, по его мнению, возможно "гарантировать, что никто не откажется от обработки помещений из-за отсутствия денег", поскольку зачастую это требует больших затрат. Кроме того, последнее время в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, что сами транспортные компании, впрочем, опровергают.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов в столице. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов, и отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов, которая может составлять €2-3 тыс. Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Нацсобрании, пообещала провести совещание с профильными министрами по данной теме.