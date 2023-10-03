Нетаньяху осудил нападения на христиан в Старом городе Иерусалима

Премьер-министр Израиля пообещал предпринять решительные меры для предупреждения таких действий

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападения на христианских священнослужителей и паломников в Старом городе Иерусалима и пообещал предпринять решительные меры для предупреждения таких действий.

"Израиль полностью привержен сохранению священного права на вероисповедание и паломничество к святым местам всех религий. Я решительно осуждаю любые попытки причинить вред верующим. Мы предпримем немедленные и решительные меры против таких действий", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

"Оскорбительное поведение по отношению к верующим кощунственно и недопустимо. Мы будем проявлять нулевую терпимость по отношению к любому вреду, причиняемому верующим", - заверил Нетаньяху.

Портал Ynet отмечает, что плевки и оскорбления в сторону христианских священнослужителей и паломников стали частыми в Иерусалиме в последнее время. По его данным, мэр города Моше Леон заявил, что потребовал от полиции задержать злоумышленников и привлечь их к ответственности.