Шольц и международные партнеры подтвердили необходимость оказания дальнейшей помощи Киеву

Зампредставителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер отметил, что поддержка будет предоставляться "до тех пор, пока это необходимо"

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с международными партнерами о ситуации на Украине. В ходе переговоров участники подтвердили необходимость оказания поддержки Киеву до тех пор, пока это необходимо. Об этом журналистам заявил заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Сегодня днем (3 октября) канцлер ФРГ обсудил ситуацию на Украине с международными партнерами. Среди участников были главы государств и правительств Италии, Японии, Канады, Польши, Румынии, Великобритании и США, председатель Европейского совета, глава Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО, а также министр иностранных дел Франции", - отметил Бюхнер. В центре разговора, по его словам, "находилась твердая убежденность всех участников поддерживать Украину" "до тех пор, пока это необходимо".

Власти Германии за первые три квартала 2023 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму в размере более €3,3 млрд. Ранее Шольц заявлял, что на основании принятых решений до 2027 года на поставки оружия Украине будет потрачено в общей сложности до €17 млрд. Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.