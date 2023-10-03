Пострадавшие страны отметили отсутствие прогресса по делу о сбитом над Тегераном Boeing

В пресс-службе канадского МИД отметили, что "Иран продолжает игнорировать претензии"

ОТТАВА, 3 октября. /ТАСС/. Представители правительств Великобритании, Канады, Украины и Швеции объявили об отсутствии прогресса в деле об установлении ответственности Ирана за авиакатастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в небе над Тегераном в январе 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба канадского МИД.

В документе отмечается, что представители указанных стран на этой неделе провели встречу с представителями Ирана по этому делу, но "добиться значимого прогресса не удалось", так как "Иран продолжает игнорировать претензии". В заявлении констатируется, что позиции сторон по этому вопросу "слишком далеки друг от друга, чтобы их можно было согласовать путем переговоров". Группа этих стран обещает продолжить добиваться привлечения к ответственности властей Ирана за этот инцидент, в том числе через Международный суд (ООН).

Ранее Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция создали специальную группу, которая должна оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. Координация осуществляется на министерском уровне, в том числе через МИД.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

Суд Канады признал крушение самолета МАУ в Иране преднамеренным террористическим актом.