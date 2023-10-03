Румыния готовится направить в Косово пехотную роту

Как союзник НАТО и государство - член ЕС страна обязалась внести вклад военными силами и средствами в усилия по поддержанию стабильной обстановки безопасности в регионе Западных Балкан

БУХАРЕСТ, 3 октября. /ТАСС/. Румыния готовится направить в Косово дополнительно пехотную роту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

"В результате разрешения Североатлантического совета на укрепление сил на Западных Балканах Румыния в ближайшее время развернет подразделение на уровне роты, как часть стратегического резерва в распоряжении Объединенных сил [НАТО] в Европе (SACEUR - Supreme Allied Commander Europe) в рамках Сил НАТО для Косова (KFOR)", - указывается в сообщении.

"Как союзник НАТО и государство - член ЕС Румыния обязалась внести вклад военными силами и средствами в усилия по поддержанию стабильной обстановки безопасности в регионе Западных Балкан", - подчеркивает военное ведомство.

В настоящее время на Западных Балканах размещено примерно 330 румынских военных, в том числе около 250 в Боснии и Герцеговине, а также около 80 в Косово.