Госдеп заявил о частичном отводе сербских сил от Косова

В ведомстве отметили, что США ждут дальнейшей деэскалации

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Сербские силы частично отошли от административной границы с Косовом, США ждут дальнейшей деэскалации. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы отмечали беспрецедентное размещение сербской артиллерии, танков и механизированных бригад у границы с Косовом. Мы призвали Сербию отвести силы и снизить напряженность. Мы отмечаем отвод части сил и снаряжения от границы с Косовом с 29 сентября и ожидаем, что Сербия продолжит шаги по деэскалации и отвод сил", - сказал он.