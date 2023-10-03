3 октября, 17:43
Эскалация в Косове

Госдеп заявил о частичном отводе сербских сил от Косова

В ведомстве отметили, что США ждут дальнейшей деэскалации

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Сербские силы частично отошли от административной границы с Косовом, США ждут дальнейшей деэскалации. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы отмечали беспрецедентное размещение сербской артиллерии, танков и механизированных бригад у границы с Косовом. Мы призвали Сербию отвести силы и снизить напряженность. Мы отмечаем отвод части сил и снаряжения от границы с Косовом с 29 сентября и ожидаем, что Сербия продолжит шаги по деэскалации и отвод сил", - сказал он. 

Теги:
СШАСербияЭскалация в Косове
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