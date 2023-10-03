В Пентагоне сообщили, что США продолжают готовить пакеты военной помощи Киеву

Пока они будут поступать с обычной частотой - примерно раз в две недели, отметили в американском оборонном ведомстве

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Вашингтон продолжает заниматься пакетами военной помощи Украине, пока они будут поступать с обычной частотой - примерно раз в две недели. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем готовить пакеты, вы увидите, что наш обычный темп [предоставления военной помощи] сохранится", - сказала она. Сингх пояснила, что обычно Вашингтон объявляет о выделении Киеву пакетов помощи "плюс-минус одна-две недели".

Представитель американского министерства обороны добавила, что пока Пентагону нечего объявить о возможности поставок Киеву тактических ракет ATACMS.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Пентагон располагает еще "несколькими миллиардами долларов" на помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что для продолжения оказания помощи Украине со стороны администрации Белого дома необходима поддержка Конгресса, который должен согласовать дополнительное финансирование.

Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал в конце прошлой недели законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом вечером 30 сентября и обрел таким образом силу закона.