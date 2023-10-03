Главу Компартии Тайваня обвинили в сговоре с властями КНР и подкупе избирателей

Согласно материалам прокуратуры, Линь Дэван сотрудничал с властями материкового Китая более 10 лет

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура города Тайбэй обвинила председателя Тайваньской народной коммунистической партии Линь Дэвана в сговоре в властями КНР и подкупе избирателей на острове. Об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

Согласно материалам прокуратуры, он сотрудничал с властями материкового Китая более 10 лет. Первоначально политик состоял в партии Гоминьдан - одной из двух ведущих политических платформ Тайваня. С 2007 года он начал регулярно ездить в материковый Китай: в Шанхай, провинцию Юньнань и другие регионы. В 2016 году Линь Дэван был исключен из рядов Гоминьдана, а в 2017 году основал собственную политическую платформу - Тайваньскую народную коммунистическую партию и возглавил ее.

Линь Дэван установил контакты с властями материкового Китая - представителями Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР и другими официальными лицами. После этого он стал проводить на острове различные политические акции, которые популяризировали идеи коммунизма и политику правительства КНР, и отправлял видео о них своим контактам на материке.

Линь Дэван и его заместитель пытались выдвигаться на выборах в местные органы власти в городах Тайбэй и Тайнань. Как утверждает прокуратура, на предвыборную кампанию глава тайваньской компартии получил от властей КНР по меньшей мере около $11 тыс., а также 4,7 тыс. незаконно ввезенных из материкового Китая тестов на COVID-19 и другие материалы, которые он использовал для своих акций, подкупа избирателей и привлечения сторонников.

По версии следователей, только с марта по октябрь этого года Линь Дэван организовал по меньшей мере 32 протестных и других политических акций. Во время визита на Тайвань 2-3 августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США, председатель тайваньской компартии пытался организовать массовые протесты в аэропорту и отеле, где она проживала. При этом он предлагал участникам награду в 500 новых тайваньских долларов (около $15).

Обвинения предъявлены также вице-председателю Тайваньской народной коммунистической партии Чжэн Цзяньсиню.

Статус Тайваня

В августе этого года власти Тайваня сообщили, что будут выплачивать вознаграждение до 20 млн новых тайваньских долларов (около $626 тыс.) за информацию о попытках повлиять на голосование или итоги местных выборов. Информаторы будут получать 25% обозначенной суммы после предъявления обвинений, еще 25% - при признании ответчика виновным в суде первой инстанции, а оставшиеся 50% - после оглашения окончательного приговора. Размер вознаграждения будет зависеть от масштабов вмешательства в выборный процесс.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.