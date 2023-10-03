Politico узнала о планах ЕС в 2023 году объявить о начале переговоров о вступлении Украины

По данным газеты, официальное объявление на этот счет последует в декабре

ТАСС, 3 октября. Евросоюз (ЕС) готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в организацию. Официально об этом объявят в декабре, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам трех дипломатов, знакомых с вопросом, лидеры стран ЕС готовятся дать Киеву зеленый свет, чтобы начать до конца года официальные переговоры о присоединении.

Неназванный представитель ЕС сообщил изданию, что в ноябре Еврокомиссия (ЕК) должна представить отчет о выполнении Украиной и другими претендентами условий вступления в союз. Другой источник добавил, что затем ЕК сделает заявление, после которого странам - членам ЕС будет трудно возразить против начала переговоров о вступлении Украины.

Стремление Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.