Атака ВВС Турции на севере Ирака не привела к значительному ущербу

Представитель властей подтвердил, что удар наносился по объектам Рабочей партии Курдистана

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Проведенная турецкими ВВС атака по приграничным районам в провинции Сулеймания на севере Ирака не привела к значительному ущербу. Об этом сообщил представитель курдских властей в регионе.

"Бомбардировка, совершенная турецкими самолетами, не привела к серьезному ущербу", - указал он иракскому новостному порталу Shafaq News. Представитель властей подтвердил, что удар наносился по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической группировкой.

Другой источник портала отметил, что "масштабы ущерба от бомбардировки до сих пор не определены".

Некоторое время назад Минобороны Турции заявило, что в ходе проведенной на севере Ирака операции было "уничтожено 16 целей, в том числе укрытия, пещеры, склады". Указывалось также, что "было нейтрализовано большое количество террористов".

Это уже вторая крупная операция ВВС Турции на севере Ирака после теракта, произошедшего 1 октября в Анкаре. Тогда два террориста подъехали к воротам здания МВД в центре города. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку возле пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой второй террорист был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что один из нападавших являлся членом РПК.