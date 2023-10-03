Кулеба заявил о позитивных сигналах от Брюсселя по поводу присоединения Украины к ЕС

Глава украинского МИД отметил, что есть и решение, что между нынешним моментом и обретением членства в Евросоюзе "не должна пройти вечность, как это вышло со странами Западных Балкан"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получает "очень позитивные" сигналы от Брюсселя по поводу перспектив присоединения к ЕС.

"Не только принято решение о том, что Украина будет членом Европейского союза, но есть и решение, что между нынешним [моментом] и обретением членства [в Евросоюзе] не должна пройти вечность, как это вышло со странами Западных Балкан, которым много лет назад пообещали интеграцию, а затем все процессы не то чтобы заморозились, а, скажем так, заснули и в сонном состоянии никуда не двигались, пока не встал вопрос Украины", - сказал он в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, приняли ли в Брюсселе решение о присоединении Украины к сообществу.

Как утверждает Кулеба, главы дипломатических ведомств стран ЕС, которые в понедельник провели встречу в Киеве, признали, что, "если бы не украинский кейс, то до сих пор мы бы слышали разговоры про усталость Европейского союза от расширения". "Это именно Украина, как локомотив, своим конкретным примером <...> потянула за собой все другие страны, которые даже более 10 лет ждут какого-либо прогресса", - добавил он.

В настоящий момент, помимо Украины, официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.

Стремление Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.