Армия Тайваня проверит информацию об утечке секретных данных о новой подлодке

Ранее отставной капитан ВМС Тайваня Го Си обвинил члена законодательного органа острова от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь в передаче иностранным спецслужбам информации о субмарине

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня сотрудничают с органами юстиции по делу о возможной передаче иностранным спецслужбам секретных данных о новейшей подводной лодке тайваньской постройки. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова.

"Согласно законодательству, министерство обороны поддерживает органы судебной власти и всеми силами координирует действия с ними по прояснению этого дела, будет защищать режим хранения секретных данных и пресекать их разглашение", - сказано в документе.

Как отмечается в заявлении, в ходе строительства подводной лодки обеспечивался режим строжайшей секретности. В то же время ведомство подчеркнуло, что не будет давать отдельные комментарии по этому конкретному делу.

В понедельник газета "Тайбэй шибао" сообщила, что отставной капитан ВМС Тайваня Го Си обвинил члена Законодательного юаня (законодательный орган острова) от партии Гоминьдан Ма Вэньцзюнь в передаче иностранным спецслужбам секретных данных о первой субмарине тайваньской постройки. Политик в ответ назвала обвинения клеветой и написала на отставного военного заявление в прокуратуру.

По утверждению отставного военного, Ма Вэньцзюнь передала за рубеж данные о строительстве подводной лодки и "участвовавших в проекте иностранных специалистах", которые по этой причине после отъезда с Тайваня были арестованы. Он указал, что располагает свидетелями и необходимыми уликами против нее и намерен предоставить их в суде.

Новейшая подлодка

28 сентября в городе Гаосюн прошла церемония спуска на воду первой подводной лодки Тайваня собственного производства "Хайкунь". Как ожидается, в октябре начнутся швартовные испытания субмарины, а затем - ходовые. Она должна быть передана в состав ВМС острова к концу 2024 года.

Первая субмарина тайваньского производства "Хайкунь" была заложена в 2020 году. Ее водоизмещение составляет от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн. Подлодка оснащена шестью аппаратами для пуска торпед Mk-48. Ожидается, что последующие субмарины этой серии также получат на вооружение противокорабельные крылатые ракеты UGM-84 Harpoon. Как ранее сообщало Центральное информационное агентство острова, строительство головного корабля этой серии велось в три смены в круглосуточном режиме. В общей сложности программа предусматривает строительство до восьми подлодок этого проекта.