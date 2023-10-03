Суд США обязал Трампа удалить публикацию в социальной сети

По информации CNN, это связано с тем, что она не соответствует действительности, и в ней идет речь о конкретном человеке

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Суд штата Нью-Йорк обязал бывшего американского президента Дональда Трампа удалить публикацию в социальной сети Truth Social, так как она не соответствует действительности, и в ней идет речь о конкретном человеке. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Этим утром один из ответчиков опубликовал в аккаунте социальной сети оскорбительное, несоответствующее действительности и затрагивающее личность одного из моих сотрудников сообщение. Хотя я обязал удалить этот пост, что и было сделано, [до этого] он был направлен миллионам получателей. Личные выпады в адрес любого из моих сотрудников недопустимы и неприемлемы, я их не потерплю", - цитирует CNN слова судьи Артура Энгорона.

Он не назвал имен ни автора публикации, ни упомянутого в ней человека, равно как и не уточнил, на какой именно виртуальной платформе появилась публикация. Однако, как отмечает телеканал, ранее Трамп разместил на своей странице в Truth Social совместное фото сотрудницы Энгорона с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. При этом в подписи к фотографии Трамп утверждал, что она является "подругой" законодателя. Спустя какое-то время пост был удален.

Энгорон добавил, что его требование следует расценивать "как постановление о неразглашении", запрещающий всем сторонам публиковать или разглашать информацию о его работниках. "Невыполнение этого [распоряжения] повлечет за собой серьезные санкции", - заключил он.

Ранее ограничить возможность Трампа публично комментировать дело по штурму Капитолия, которое рассматривается в Федеральном суде округа Колумбия, просил спецпрокурор США Джек Смит. По его мнению, заявления Трампа могут навредить судебному процессу, запугать его участников и вылиться в угрозы и притеснение лиц, упоминаемых им в публикациях.

В суде Нью-Йорка проходит второе заседание по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Бывший глава Соединенных Штатов лично принимает участие в слушаниях. Прибыв в суд, он заявил, что данное дело следует закрыть, а прокурор штата Летиция Джеймс должна быть отстранена от должности.