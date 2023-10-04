ВВС Индии прекратят эксплуатацию истребителей МиГ-21 к 2025 году

Как сообщил главнокомандующий ВВС страны Вивек Рам Чаудхари, МиГ-21 заменят истребителями индийской разработки и постройки Tejas Mark-1A

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Три последние эскадрильи сверхзвуковых фронтовых истребителей советской разработки МиГ-21 будут выведены из состава индийских военно-воздушных сил к 2025 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели главнокомандующий ВВС главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари.

"К 2025 году все МиГ-21 будут заменены истребителями индийской разработки и постройки Tejas Mark-1A, численность которых будет доведена до 180", - цитирует Чаудхари агентство ANI.

Перед снятием с вооружения индийский МиГ-21 совершит прощальный демонстрационный полет, который, возможно, станет последним полетом этого истребителя в мире, добавил главком ВВС.

Индия - одна из немногих стран, где до сих пор продолжается эксплуатация истребителей МиГ-21, считавшихся самыми распространенными в мире. СССР начал их поставки на Индостанский субконтинент в январе 1963 года. За прошедшее время индийская военная авиация получила 946 истребителей МиГ-21 различных модификаций, 200 из которых были построены по советской лицензии на индийских предприятиях.

Основу индийских ВВС сейчас составляют истребители Су-30МКИ и МиГ-29. На вооружение поступают истребители национальной разработки Tejas Mark-1. В 2022 году Индия закупила 36 французских многоцелевых истребителей Rafale.