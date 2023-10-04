На Филиппинах заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Вице-президент Филиппинской торгово-промышленной палаты Рамон Наварро отметил, что "нам интересно любое сотрудничество с РФ, которое пойдет на пользу" стране

МАНИЛА /Филиппины/, 4 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области модернизации своих военно-морских сил (ВМС). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный вице-президент Филиппинской торгово-промышленной палаты Рамон Наварро на полях Российско-филиппинского делового форума, который проходит в Маниле.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области судостроения, особенно это актуально с учетом необходимости модернизации наших ВМС. Мы заинтересованы в приобретении вертолетов, в том числе для ликвидации последствий стихийных бедствий, и наращивании сотрудничества в сфере IT. Нам интересно любое сотрудничество с Россией, которое пойдет на пользу Филиппинам", - сказал Наварро.

"Я думаю, что мы слишком долго смотрели в сторону США и Китая. Россия же находится не так далеко от нас, поэтому мы должны использовать шанс установить более тесные отношения с ней", - добавил председатель Филиппинской ассоциации юристов в области финансовых технологий Аристотель Валера.

Бизнес-форум проходит в рамках третьего заседания Совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет в столице Филиппин 5 октября. Российскую деловую миссию возглавляет заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.