Мэр Нью-Йорка посетит Латинскую Америку, чтобы отговорить ее жителей от эмиграции в США

Эрик Адамс намерен встретиться с лидерами Колумбии, Эквадора и Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс 4 октября отправится с визитом в страны Латинской Америки, чтобы отговорить местных жителей от эмиграции в Соединенные Штаты.

"Задача номер один - посмотреть, что происходит в районе Дарьенского пробела, посмотреть, что представляют собой эти потоки [мигрантов]", - сообщил мэр журналистам на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, с какой целью он намерен посетить Мексику, Эквадор и Колумбию. Вторая цель поездки, по его словам, заключается в том, чтобы "дать жителям тех районов реальное представление о том, что происходит в Нью-Йорке". "Там [в латиноамериканских странах] проводится общественная кампания, в которой говорится, что, если приехать в Нью-Йорк, можно получить все, что нужно. Я хочу показать им настоящую картину того, что на самом деле происходит", - отметил Адамс.

"Мы планируем рассказать, что прибытие в Нью-Йорк не означает размещение в пятизвездочном отеле, <...> разрешение на работу", - добавил мэр, указав, что власти города, куда приехали уже более 117 тыс. человек, работают "на пределе возможностей".

Во время визита мэр Нью-Йорка намерен встретиться с президентом Колумбии, а также с лидерами Эквадора и Мексики, чтобы начать обсуждать меры по урегулированию текущего миграционного кризиса. Как отметил Адамс, у него должен быть "местный план, план на уровне штата, федеральный план и международный план" относительно ситуации с мигрантами из Латинской Америки.

Ранее мэр Нью-Йорка отмечал, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, которые "спят на улицах или в приютах". По его мнению, "эта проблема разрушит Нью-Йорк". В конце сентября губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул даже задействовала 150 сотрудников Национальной гвардии для борьбы с миграционным кризисом. Таким образом, общее число задействованных на уровне штата бойцов достигло 2 050.