В ЕС прокомментировали заявления Словакии о намерении прекратить военную помощь Украине

По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Евросоюз будет взаимодействовать по вопросу поддержки Украины с республикой, учитывая опасения ее властей

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. ЕС будет взаимодействовать по вопросу поддержки Украины со Словакией, учитывая опасения ее властей. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Будем работать с правительством Словакии и учитывать все опасения и соображения, как делаем и со всеми другими правительствами", - указал Мишель, комментируя заявления переизбранного премьера Словакии Роберта Фицо о намерении прекратить военную помощь Украине.

В опубликованном в газете Corriere della Sera интервью он признал, что схожие опасения о прекращении поставок были и до выборов в Италии. Парламентские выборы там состоялись год назад, на них победила правоцентристская коалиция. "Но мы видим полное взаимодействие с Евросоветом. А решения, принятые 1,5 года назад, продемонстрировали единый европейский подход", - добавил он.

Фицо, дважды занимавший пост премьер-министра Словакии, ранее заявил о намерении прекратить военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По его мнению, поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны". Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.

За 1,5 года конфликта на Украине ЕС мог, по некоторым подсчетам, поставить Киеву военную помощь на сумму €20 млрд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны фактически воюют с Россией под видом поставок вооружений Украине, предоставления разведданных и помощи в подготовке войск.