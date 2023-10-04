Премьер Болгарии считает, что Сербия должна решить, кого она поддерживает - Россию или ЕС

По словам Николая Денкова, "Сербия пытается усидеть на нескольких стульях"

ВЕНА, 4 октября. /ТАСС/. Сербии на фоне вооруженных столкновений на севере Косова и Метохии 24 сентября необходимо определиться, кого она поддерживает на международной арене - Россию или Евросоюз. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Николай Денков в интервью газете Der Standard.

"Сербия пытается усидеть на нескольких стульях. Но все понимают, что долго это продолжаться не может. Если она хочет быть пророссийской, пусть сама это определяет. Если она хочет быть проевропейской, это будет другой вариант. Сербия должна решить это сама", - отметил Денков, комментируя призывы ввести санкции против Белграда из-за обострения обстановки в Косове.

Болгарский премьер сравнил ситуацию в отношениях между Белградом и Приштиной с высказыванием первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка (1815-1898), назвавшего Балканы "пороховым погребом Европы". Он также подчеркнул, что "несколько держав пытаются расширить свое влияние на Балканах, находящихся на перекрестке между Малой Азией, Россией и силами Европы".

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края. Позднее в Приштине призвали международное сообщество ввести санкции против Белграда и выразили стремление к размещению на севере края военной базы США для "противостояния в "геополитической войне" Сербии и России".