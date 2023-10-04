В Конгрессе заявили, что разногласия республиканцев тормозят работу Палаты представителей

Ситуация повышает риск приостановки работы правительства в ноябре, сообщает агентство Bloomberg

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Разногласия в рядах Республиканской партии США тормозят работу Палаты представителей Конгресса и не позволяют законодателям принимать решения по большинству ключевых вопросов. Об этом в эфире Bloomberg TV сообщил член нижней палаты Генри Куэльяр (демократ, от штата Техас).

"Мы пытаемся выделить ассигнования. У нас есть Украина, у нас есть проблема на границе. А внутри Республиканской партии идет "гражданская война", - заявил Куэльяр. - И по каждому вопросу, особенно по поводу границы, мы не можем ничего сделать, пока разногласия не прекратятся".

Ситуация в Палате представителей повышает риск приостановки работы правительства в ноябре, приводит агентство Bloomberg оценку международного инвестиционного банка Goldman Sachs. Эксперты считают, что новый спикер Палаты представителей столкнется с "еще большим давлением" со стороны однопартийцев, выступающих против компромиссов с демократами и дополнительной помощи Украине, чем его предшественник Кевин Маккарти, отправленный в отставку 3 октября. По словам сенатора Джона Корнина (республиканец, от штата Техас), отставка Маккарти может помешать законодателям согласовать бюджет на 2024 финансовый год. "Это подрывает нашу цель, потому что теперь они увязнут в выборах спикера на неопределенное время", - сказал он.

Телеканал Fox News ранее информировал, что один из лидеров республиканцев в Палате представителей Стив Скэлис стремится занять место спикера нижней палаты американского законодательного органа. Республиканец, от штата Техас, Трой Нелс предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа.

После голосования об отставке Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. 10 октября представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не смогут проводить голосования по ряду вопросов, например, по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако смогут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец, от штата Северная Каролина).