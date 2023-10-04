В МИД Польши проводят проверку на фоне скандала с выдачей виз

Министр иностранных дел Збигнев Рау ранее распорядился провести аудит во всех консульствах республики

ТАСС, 4 октября. Верховная контрольная палата Польши (высший контрольный орган республики) приступила к проведению проверки в министерстве иностранных дел страны.

"Верховная контрольная палата только что начала контрольные действия в главном здании министерства иностранных дел в связи с так называемым визовым скандалом", - говорится в сообщении палаты в социальной сети Х (ранее Twitter). - Цель действий контролеров - проверить все факты и нарушения, которые могли иметь место в [этом] ведомстве".

В середине сентября свое расследование о нарушениях при выдаче шенгенских и национальных польских виз сотрудниками МИД начала национальная прокуратура, внимание которой привлекли 268 случаев подозрительной выдачи виз иностранным гражданам.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау распорядился провести аудит во всех консульствах республики за рубежом и проверить работу профильного департамента МИД. Распоряжение Рау стало продолжением "визового скандала", главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев.