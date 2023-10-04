4 октября, 11:03

Поддержать на выборах в Молдавии кандидатов правящей партии готовы около 17% опрошенных

На втором месте Блок коммунистов и социалистов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Кандидатов от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) готовы поддержать на предстоящих 5 ноября выборах в местные органы власти около 17,8% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные молдавской компанией Date Inteligente.

Опрос проходил с 24 по 30 сентября среди 1 002 респондентов из 332 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают на уровне 3%.

Согласно этим данным, на втором месте Блок коммунистов и социалистов (11,3%), на третьем - учрежденная действующим мэром Кишинева Иваном Чебаном партия "Национальное альтернативное движение" (7,5%). Еще 7% ответили, что будут выбирать независимых кандидатов.

Наблюдатели отмечают, что эти выборы должны продемонстрировать реальный рейтинг ПДС, которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета прошлого года в Молдавии проходят акции протеста. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией. 

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