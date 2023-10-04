В Швейцарии опровергли сообщения СМИ о скорой отмене защитного статуса для украинцев

Как уточнили в государственном секретариате Швейцарии по вопросам миграции, правительство страны неоднократно подтверждало намерение "сохранить статус защиты до тех пор, пока лица с Украины будут нуждаться" в нем

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции назвал вводящими в заблуждение сообщения местных СМИ о разработанной властями страны концепции по украинским беженцам, которая не исключает их возвращение на родину уже в начале 2025 года.

"Сделанные в СМИ заявления о том, что конфедерация хочет "быстро избавиться от украинцев", являются неверными и вводят в заблуждение", - говорится в заявлении ведомства в соцсети X (ранее Twitter). Как уточняет секретариат, правительство страны неоднократно подтверждало намерение "сохранить статус защиты до тех пор, пока лица с Украины будут [в нем] нуждаться".

Ранее в среду швейцарская газета Blick сообщила о попавшей в ее распоряжение концепции Федерального совета (правительства) и Совета кантонов (малая палата парламента). Она не исключает отмену защитного статуса для украинских беженцев, позволяющего последним находиться на территории конфедерации, работать и путешествовать, уже в начале 2025 года. В документе предусмотрен срок от шести до девяти месяцев, в течение которого большая часть беженцев (70 тыс. из 90 тыс. живущих в стране украинцев) сможет покинуть Швейцарию.

Издание утверждает, что власти конфедерации исходят из того, что конфликт на Украине пойдет на спад. В тексте концепции говорится, что, несмотря на продолжение конфликта, интенсивность боевых действий на Украине снизилась, а фронты стабилизировались. Blick пишет, что срок действия защитного статуса для граждан Украины в настоящий момент ограничен 4 марта 2024 года, однако швейцарское правительство, скорее всего, продлит его до 2025 года по примеру ЕС.

Евросоюз 28 сентября продлил еще на год - до марта 2025 года - специальный механизм предоставления убежища гражданам Украины. Совет ЕС напомнил, что механизм был активирован Брюсселем 4 марта 2022 года.

Чрезвычайный механизм ЕС активируется в исключительных обстоятельствах массового притока беженцев. Он был создан в 2001 году после крупномасштабного перемещения населения, произошедшего в Европе из-за вооруженных конфликтов на Западных Балканах, в частности из Боснии и Герцеговины и непризнанного Косова.