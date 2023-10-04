Маккарти принял решение выселить Пелоси из кабинета в Конгрессе

Экс-спикер Конгресса США отметила, что в настоящее время не может забрать свои вещи, так как находится в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Решение выселить экс-спикера Нэнси Пелоси из ее кабинета в Капитолии принял еще прошлый спикер - республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния). Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По словам источника, "это решение было принято бывшим спикером". "К сожалению, поскольку я нахожусь в Калифорнии, чтобы отдать дань уважения моей дорогой подруге [сенатору Конгресса США] Дайэнн Файнстайн, я не могу в настоящее время забрать свои вещи", - приводит телеканал заявление Пелоси.

Ранее газета Politico сообщила, что электронное письмо с просьбой "освободить помещение" направил Пелоси исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

3 октября Маккарти был смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Макгенри.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе. До него этот пост, являющийся третьим по значимости в государственной иерархии США, занимала Пелоси.