Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Белоруссии в ноябре

Страна в 2023 году председательствует в организации

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Заседания Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Белоруссии в ноябре. Об этом сообщил заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики полковник Дмитрий Рябихин.

"В ноябре Республика Беларусь будет принимать совместное заседание совета министров обороны, министров иностранных дел, секретарей государственной безопасности. И будет очередная сессия совета коллективной безопасности под руководством главы нашего государства", - сказал он в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", видеозапись которого размещена на канале в YouTube.

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.