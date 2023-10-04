CNN: Трамп дал понять, что не будет бороться за пост спикера

Экс-президент США отметил, что сосредоточен на том, чтобы вновь стать президентом, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен бороться за кресло главы государства, а не за пост спикера Палаты представителей Конгресса.

"У нас есть много отличных людей. Меня часто об этом спрашивают. Но вы знаете, мы ведем в президентской гонке, хотя газеты об этом не пишут. И я полностью на ней сосредоточен", - сказал он в Нью-Йорке перед заседанием суда по гражданскому делу о мошенничестве. Трансляцию выступления Трампа вел телеканал CNN.

"Я сделаю все возможное, чтобы помочь в этой ситуации, но я сосредоточен на том, чтобы стать президентом", - добавил он.

Во вторник Палата представителей Конгресса США проголосовала за снятие с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от штата Калифорния). Выборы нового спикера состоятся не раньше следующей недели. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) выступила за выдвижение кандидатуры Трампа. Правила работы Палаты представителей формально не запрещают избрать спикером человека, который не входит в ее состав, хотя подобная практика не является принятой.