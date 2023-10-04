Глав оборонных предприятий Украины будут выбирать представители иностранных посольств

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, этот шаг - одна из мер борьбы с коррупцией на предприятиях, входящих в структуру концерна "Укроборонпром"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Представители посольств иностранных государств входят в конкурсные комиссии, которые будут выбирать генеральных директоров государственных оборонных предприятий Украины. Об этом в интервью радиостанции Voice of America ("Голос Америки", признана в РФ СМИ-иноагентом) сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Недавно мы провели первый открытый конкурс на [место] одного из генеральных директоров этих заводов [оборонного комплекса], и все остальные генеральные директора будут назначены также через эти конкурсы. В состав [конкурсных] комиссий входят неправительственные организации и четыре посольства", - сказал он. По словам Камышина, этот шаг - одна из мер борьбы с коррупцией на предприятиях, входящих в структуру концерна "Укроборонпром".

4 мая кабмин Украины опубликовал постановление, которое предусматривает реорганизацию концерна "Укроборонпром" в акционерное общество (АО) со 100% государственным участием. По данным компании, преобразование откроет путь к трансферу новейших технологий, созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, привлечению инвестиций, углубленному государственно-частному партнерству. 29 июня компания сообщила о смене своего юридического статуса и названия на АО "Украинская оборонная промышленность".

Киев еще в 2017 году обязался провести реформу "Укроборонпрома", в рамках которой предполагалось также создание профессионального и независимого наблюдательного совета, проведение приватизации или передачу в управление профильным министерствам обанкротившихся предприятий концерна и тех, которые не связаны с оборонным комплексом, объединение стратегических предприятий в несколько холдингов, преобразование самого концерна в акционерное общество. Критики реформы заявляли, что, по сути, она предполагает передачу концерна под внешнее управление.