4 октября, 20:07
Военная операция на Украине

Международная встреча по разрешению украинского конфликта может пройти в Турции в октябре

Российская сторона не была приглашена на встречу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Анкара планирует до конца октября организовать международную встречу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их сведениям, на консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран, включая Джейка Салливана - помощника президента США по национальной безопасности. Российская сторона не была приглашена на встречу, направит ли своего представителя Китай, пока неизвестно, указали собеседники издания.

В центре повестки будет мирный план президента Украины Владимира Зеленского и намерения Киева организовать в 2023 году глобальную встречу для обсуждения этой инициативы.

Переговоры в Стамбуле станут третьей подобной встречей после консультаций в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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